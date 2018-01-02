Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, yapılan aramalarda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı madde, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.