TSK’da kullanılan gıda maddelerinin alımına yönelik Millî Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği yapılacak. Bugün iki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalanacak. Protokolle erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olunması amaçlanıyor. TSK’nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bakanlığın denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden sağlanacak.
Askerin yemeği için iki bakanlık anlaştı
03.01.2018 - 05:18 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 05:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa, Bursa ve Gaziantep’teki kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerinin ardından Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından çalışma başlatıldı.
Etiketler : asker yemeği,
532979 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532979.aspx
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