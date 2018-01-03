Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’da kullanılan gıda maddelerinin alımına yönelik Millî Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği yapılacak. Bugün iki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalanacak. Protokolle erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olunması amaçlanıyor. TSK’nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bakanlığın denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden sağlanacak.