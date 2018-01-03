Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tutuklu sanık Uygun, “İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve emniyet müdür yardımcılarının köprüye erken gelmesini garipsedim” demesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar sert tepki gösterdi. Çakar “Asker köprüyü kapattıktan sonra köprüye hemen polis gitmiş. Tabii ki gidecek bakacak, asker niye geldi diye. Sen niye orada olduğunu anlat bana. Mustafa Çalışkan’ın üzerine ateş açılmış, koruması şehit oldu. Bunları da biliyormuşsun sen. Şehitlerle ve yakınlarıyla ilgili isnatta bulunma” ifadelerini kullandı. Sanık Uygun’un müştekiler ve emniyet müdürleri ile ilgili suç isnadında bulunmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Çakar, sanığın yerine geçmesini isteyerek, kendi yaşadığı olaylarla ilgili savunma yapacağı zaman savunmasına devam etmesine karar verdi.

Başkan Çakar “Darbeye karşı gelen insanlara isnatta bulundurmam. Bu dava dosyasıyla ilgili olmayan konuları ve arkadaşları şehit olmuş kişilere yönelik isnatları bu mahkemede yaptırtmam. Ortamı germeye gerek yok” diye konuştu.