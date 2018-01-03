Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü FETO nün KHK ile kapatılıp TMSF'ye devredilen en büyük finans kurumlarından Bank Asya'nın yönetimini belirleyip idari ve ticari kararlar almada yetkisi bulunan A grubu 68 hissedarına gözaltı kararı çıktı.

Ayrıntılar birazdan...