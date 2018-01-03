Terör örgütü FETO nün KHK ile kapatılıp TMSF'ye devredilen en büyük finans kurumlarından Bank Asya'nın yönetimini belirleyip idari ve ticari kararlar almada yetkisi bulunan A grubu 68 hissedarına gözaltı kararı çıktı.
Ayrıntılar birazdan...
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Terör örgütü FETO nün KHK ile kapatılıp TMSF'ye devredilen en büyük finans kurumlarından Bank Asya'nın yönetimini belirleyip idari ve ticari kararlar almada yetkisi bulunan A grubu 68 hissedarına gözaltı kararı çıktı.
Ayrıntılar birazdan...
Etiketler : Bank Asya,operasyon,