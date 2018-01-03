Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de 9 DEAŞ militanı adliyeye sevk edildi
03.01.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : kayseri,deaş,haberler,adliye,
533048 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533048.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER