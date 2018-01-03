Edinilen bililere göre, Suriye’den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir kadın terörist, sınırı geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Silahsız bir şekilde teslim olan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Nusaybin’de 1 kadın terörist teslim oldu
03.01.2018 - 10:56 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : mardin,nusaybin,terörist,pkklı,
533058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533058.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER