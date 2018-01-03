Yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara  izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılırken 4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç  kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları da bunun için engel  taşımayacak.Emniyet teşkilatı bünyesinde aranacak sağlık şartlarını, sağlık kurulu  raporu alınmasını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları  kapsayan "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de  yayımlandı.Yönetmelik, emniyet teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak  amacıyla kurulan polis eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde,  teşkilata yapılacak ilk atamalarda, ayrıldıkları öğrencilik veya memurluğa geri  dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki birimlere açıktan ve naklen  atamalarda, hastalanma, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak  çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık  şartlarına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, okullara alınacak öğrenci adaylarda "A dilimi" sağlık  şartlarına uygun olma şartı aranacak. Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis  Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç lisans programına  alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde ise tüm branşlar için en az "C dilimi"  sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından "A dilimi" sağlık şartlarına  uygun olmaları koşulu aranacak.

Yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe  engel olmaktan çıkarıldı. 4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı  gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları, teşhis ve tanı için eklem içerisinde  yapılan müdahaleler de polisliğe engel olmayacak.Kendiliğinden düşürülen (cerrahi müdahale olmaksızın) böbrek taşları  ve tek başına rahim yokluğu polis olmaya engel teşkil etmeyecek.Omurga eğriliği 0 ila 10 derece olanlar polis olabilecek, basit  yumurtalık ve böbrek kistleri polisliğe engel olmayacak.

GÖRME SINIRI ESNETİLDİ

Eksi 1 olan görme sınırı eksi 2 olarak esnetildi. Kulak, burun ve  boğazda işitme seviyesi 25 desibelden 20 desibele indirildi. Kalp delikleri  başarılı şekilde kapatılmış kişiler sağlık açısından sağlam kabul edilecek.Taşıyıcı bile olsa hepatit B virüsü taşıyanlar, artık öğrenci olarak  kabul edilmeyecek.Adaylara ön sağlık bilgilendirmesi yapılacak ve beyanları  alınacak.

Adaylardan giriş raporunda istenilen testler arasına ultrasonografi,  ekokardiyografi, solunum ve odiometri gibi fonksiyon tespit yöntemleri de  eklendi.Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç "D dilimi" sağlık şartlarını taşıyan  öğrenciler arasından talep edenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri  Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanacak. Diyalize giren, böbrek,  karaciğer nakli olan ve büyük eklemlerine protez uygulanan emniyet personeli,  artık malulen emekli olacak veya sivil memurluğa ataması yapılacak.Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı  aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya il emniyet müdürlüğü kurum  tabipliklerine incelettirilecek.Polis okulundayken hastalanan veya yaralananlar, okuldan atılmayıp  sivil memur olarak mezun edilerek bu kadrolara atanacak.

D VE E SAĞLIK DİLİMLERİNDE BULUNAN PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLECEK

Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik  hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan  öğrencilere aldırılan raporlar doğrultusunda A-B-C dilimi sağlık şartlarını  taşıyanlara, "öğrenciliğe devam eder", D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara  ise "öğrenciliğe devam edemez" kararı verilecek.Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını  taşıyanlar öğrenciliğe devam edemeyecek.E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik  rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler, Emniyet Teşkilatında devlet  memurluğuna atanamayacak.Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan 6 aydan sonra yeniden mesleğe  dönenler, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorunda olacak.

FAAL OLMAYAN GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILACAK

Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden  ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir  sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit  edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici  alınıp muhafaza edilecek.Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza  altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler  sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılacak.

BEKÇİ, PİLOT VE İŞÇİLERİN DURUMU

Yönetmelikte, bekçi, pilot ve işçilerin emniyet teşkilatında  görevlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar da tanımlandı.Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarında Emniyet Hizmetleri Sınıfı  personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun  olmaları şartı aranacak.Bunlardan D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler,  Emniyet Hizmetleri Sınıfında, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit  edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak.

Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personele  göreve başlayabilmeleri için aldırılan "giriş raporu", emniyet teşkilatında  görevlendirilecek pilotlara ve işçilere aldırılmayacak. Pilotların güncel  mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterli  olacak. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalan pilotlar,  kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık  kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında  görevlendirilmiş iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde  yapılacak.Devam eden tüm sağlık işlemleri, bu yönetmelik hükümlerine göre  yürütülecek. Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuatta  belirtilen sağlık şartları ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle  vazife malullüğüne karar verilmiş personelin talebi olmadıkça vazife malullüğü ve  çalışma durumlarında değişiklik yapılmayacak.Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu yeni yönetmelikle 4 Ağustos 2003  tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık  Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.