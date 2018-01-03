HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, "Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Birlik’in “Cumhurbaşkanına hakaret” etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden cezayı ertelemedi.
HDP’li Leyla Birlik’e hapis cezası
03.01.2018 - 15:38 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : HDP Şırnak Milletvekili,Leyla Birlik,hapis,
533156 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533156.aspx
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