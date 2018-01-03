HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, "Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Birlik’in “Cumhurbaşkanına hakaret” etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden cezayı ertelemedi.