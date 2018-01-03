Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davanın görüldüğü Yakınca Spor Salonu girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, FETÖ/PDY davasını takip etmek üzere Malatya’ya geldiklerini belirterek, “Bu davada 76 sanık var, 6 tane de general olmak kaydıyla. Malatya bizim için çok kıymetli, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal olmak üzere çok kıymetli siyasetçileri ve ülkemizde önemli isimlere ev sahipliği yapmış bir ilimiz. O gün 15 Temmuz darbe girişiminde de Malatya dimdik Cumhurbaşkanının arkasında durmuş ve en temel insan hakkı olan 80 milyonluk ülkemizin hayat hakkına ve Türkiye’ye ümit bağlamış insanların hayat hakkına yapılmış olan darbe girişimine karşı dimdik durmuştur” dedi.



Devam eden davaları AK Parti olarak yakından takip ettiklerini belirten Kan, “Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz. Savunmalar yapılıyor ve Ümit ediyoruz ki mahkeme en kısa zamanda bütün faillerin hesap vereceği şekilde kararlarını verecektir. Biz bu vesile ile hem Malatyalı kardeşlerimize 15 Temmuzda mücadele verdikleri için şükranlarımızı sunuyoruz, hem de tekrar 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Duruşmayı AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş da takip etti.