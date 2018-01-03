Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi’nde bulunan BBP Genel Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de genel merkez binasında olduğu belirlenirken, Destici’nin dumandan zehirlenen 2 kişi ile ilgilendiği öğrenildi.
Son dakika... BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktı
03.01.2018 - 17:11 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi...
Etiketler : BBP,
533189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533189.aspx
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