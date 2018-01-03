Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi’nde bulunan BBP Genel Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de genel merkez binasında olduğu belirlenirken, Destici’nin dumandan zehirlenen 2 kişi ile ilgilendiği öğrenildi.