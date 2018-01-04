Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan akademisyen Tarık Çetin ve avukatı katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Çetin, "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Ayrıca ben Kakao Talk'ı kullanmadım. Bu hususun araştırılmasını istiyorum. Ayrıca ihraç edilene kadar Eğitim Bir-Sen'e üyeydim. Benim bu yapı ile ilgim yoktur. Ben ülkemin sevdalısıyım." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarık Çetin'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.