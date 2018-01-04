Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet mahallesi Cumhuriyet bulvarı üzerinde bulunan bi iş yerine girip çelik kasayı murç yardımıyla kıran adam gözaltına alındı.

Midyat aşayiş buro ekipleri tarafından kasa hırsızlıgı yapan ve girdiği işyerinin kasasından kol saatleri, leptop ve kayıt cihazını çalan hırsız kamera görüntüleri incelendikten sonra hırsızın kaçtığı yer tespit edilip olayda kasa hırsızlıgı yapan R.A şahıs gözaltına alındı.