Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul’da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek. Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul’da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti. İBB’nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek maksadıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.