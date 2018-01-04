Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklamak" suçlamasında ise suçsuz bulundu. Karar, 12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alındı. Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi. Davanın esastan görülmesine 22 Kasım'da başlanmıştı. Karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya geleceği açıklanmıştı. Hakan Atilla, geçen yıl 27 Mart’ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.