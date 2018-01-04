Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinin belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak. Bu seçimin, geçmiş yıllardakilerine göre daha uzun süreceğini söyleyen KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, gayrı resmi sonuçları pazartesi sabahından önce hazırlayabileceklerini söyledi. KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Ayrıca Meclis’te 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.