50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinin belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak. Bu seçimin, geçmiş yıllardakilerine göre daha uzun süreceğini söyleyen KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, gayrı resmi sonuçları pazartesi sabahından önce hazırlayabileceklerini söyledi. KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Ayrıca Meclis’te 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.
KKTC'de seçim için geri sayım başladı
04.01.2018 - 08:06 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimlere ülke genelinde 8 siyasi parti ve 9 bağımsız aday katılıyor.
Etiketler : kktc,seçim,
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