Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Saat 12.00’de gerçekleşecek zirvede “Abdullah Gül”ün konuşulacağı öğrenilirken, iki partinin önümüzdeki seçimlere yönelik ittifak arayışlarına da zemin arayacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday çıkarma formülünü de masaya yatıracakları ileri sürüldü.
CHP, SP ile ittifak peşinde
04.01.2018 - 08:36 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün CHP Genel Merkezinde buluşacak.
Etiketler : kılıçdaroğlu,karamollaoğlu,
533341 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533341.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER