Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Saat 12.00’de gerçekleşecek zirvede “Abdullah Gül”ün konuşulacağı öğrenilirken, iki partinin önümüzdeki seçimlere yönelik ittifak arayışlarına da zemin arayacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday çıkarma formülünü de masaya yatıracakları ileri sürüldü.