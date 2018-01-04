Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

FETÖ’cü olduğunu itiraf ederek teslim olan ve 6 gündür sorgusu devam eden Yüzbaşı Burak Akın’ın koruma müdürlüğünü yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanında sinir krizi geçirerek ağladığı öğrenildi. Yüzbaşı Akın’ın Güler’in yanında, FETÖ’cü olduğunu itiraf ettikten sonra örgütün kendisine sürekli baskı yaptığını ve artık dayanamadığını, bu nedenle intihar edeceğini söylediği aktarıldı. Bunun üzerine Orgeneral Güler’in Adli Müşavirini yanına çağırarak durumu ilettiği ve savcılığa bildirilmesi emrini verdiği belirtildi.

“İNTİHAR EDEBİLİR”

Org. Güler’in Adli Müşaviri, Ankara Başsavcılığı’na durumu anlatarak Yüzbaşı Akın’ın bir an önce teslim alınmasını, psikolojisinin bozuk olduğunu ve intihar edebileceğini bildirdiği belirtildi. İhbar üzerine Burak Akın Başsavcılığın talimatıyla Adli Müşavir’in odasında teslim alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün yeni iletişim metodu olan ankesörlü ve kontörlü telefonlardan irtibat kurduğunun tespit edilmesinin ardından örgütün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar başlatmıştı. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin 120 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyordu. Şüpheliler arasında Yüzbaşı Burak Akın da yer alıyordu.

İKİ İHTİMAL VAR

Başsavcılık Yüzbaşı Akın ile ilgili 2 ihtimal üzerinde duruyor. Buna göre; Yüzbaşı Akın’ın hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendikten sonra böyle bir yöntem geliştirdiği ya da örgütten gelen talimatla teslim olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Her 2 ihtimali masaya yatıran Başsavcılık, Yüzbaşı Akın’ın örgütten aldığı herhangi bir talimat varsa, bunun nasıl iletildiğini de araştırıyor. Başsavcılık ayrıca Akın’ın, örgütle nasıl iletişim kurduğunu teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzbaşı Akın’ın ifadesinde ismini verdiği 2 kişiden birinin Genelkurmay’da, diğerinin ise Özel Kuvvet Komutanlığı’nda görev yapan Yüzbaşı rütbesindeki devreleri olduğu öğrenildi. Yüzbaşı Akın’ın aralarında daha önce haklarında işlem yapılmış örgüt mensuplarının da yer aldığı bazı isimler verdiği kaydedildi.

BİLEREK Mİ VURULDU?

Başsavcılık, Akın’ın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünün ne olduğunu da araştırıyor. Darbe girişimi sırasında vurulmasının da örgüt tarafından kripto olarak kalmasını sağlamak için geliştirilen bir yöntem olduğu üzerinde duruluyor.