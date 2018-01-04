Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu delillerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Aralık 2016’dan itibaren yürütülen soruşturma kapsamında, “terörizmin finansmanı” bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile saldırıları gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin Avro para alınması, kişi ve şirketlerce teröristlere yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden çağrılan 53 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımını yapan bir şirketin bayiinin de yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu şüpheli, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet etmek” suçlamasıyla 11 Aralık 2017 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.