15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü. “Gülen’in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikanesine Mayıs 2015’te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı kurulduğunu gözlemledim. FETÖ'nün üst sorumlularından Suray D, bana ‘Gülen’in malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye’de görev yapan FETÖ mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler’ dedi” açıklamasını yaptı.
FETÖ’cü hainlere Pensilvanya nöbeti
04.01.2018 - 09:06 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski emniyet amiri E.Ü, geçmişte Türkiye’de görev yapan FETÖ mensubu bazı polislerin ücretsiz izne ayrılıp örgütün elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti.
Etiketler : fetö,pensilvanya,
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