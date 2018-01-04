Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü. “Gülen’in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikanesine Mayıs 2015’te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı kurulduğunu gözlemledim. FETÖ'nün üst sorumlularından Suray D, bana ‘Gülen’in malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye’de görev yapan FETÖ mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler’ dedi” açıklamasını yaptı.