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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı
04.01.2018 - 09:37 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylock kullanıcısı toplam 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin Ankara ve 12 ilde devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,FETÖ,KHK,
533363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533363.aspx
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