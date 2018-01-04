Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahale edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" vurgusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"New York Güney Bölgesi Savcılığı'nca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir."

"ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde “delillere” dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir."

"Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

HAKAN ATİLLA 6 SUÇLAMANIN 5'İNDEN MAHKUM EDİLDİ

ABD'de yaklaşık 4 haftadır görülen Hakan Atilla davasında jüri üyeleri kararını verdi. Jüri, Atilla hakkındaki 6 suçlamadan beşini kabul etti.

ABD'de görülen Mehmet Hakan Atilla davasında 12 jüri üyesi dün yeniden başlayan davada saatler süren görüşmeler sonunda karar açıklandı.

Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 suçlamadan beşi kabul edildi. Jüri yalnızca "Atilla'ya yöneltilen kara para aklama suçlamasını" reddetti.

Jüri tarafından her suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından yargıcın 11 Nisan'da duruşma yapıp Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği belirtildi.