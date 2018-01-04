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Bakan Özhaseki'den Abdullah Gül açıklaması
04.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üyeliğine ilişkin, "KHK'larda imzalar var, ben imza atarken titizlenirim. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üyeliğine ilişkin, "KHK'larda imzalar var, ben imza atarken titizlenirim. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum" dedi.
Etiketler : Bakan Özhaseki,Abdullah Gül,
533420 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533420.aspx
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