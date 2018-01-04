Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'de çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinlikler bir ay yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle, Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, basın açıklamaları, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun üçüncü bölüm şiddet hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. maddesi (m) bendi gereğince 2-31 Ocak tarihlerinde 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda izne bağlanmasına, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 2-31 Ocak tarihlerinde 30 gün süre ile valiliğimizin 29 Aralık 2017 tarihli olurlarıyla yasaklanmıştır."