Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5’i ihraç, 1 emekli, 20’si muvazzaf askeri personel hakkında gözaltına kararı verildi. 1 Albay, 1 Yarbay, 2 Binbaşı, 8 Yüzbaşı, 8 Üstteğmen ile 6 Teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya Samsun ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu, 17 gözaltı var
04.01.2018 - 13:53 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli merkezli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,asker,tsk,operasyon,kocaeli,
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