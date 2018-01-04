Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf asker ve polis 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Van'da aralarında asker ve polislerin olduğu 14 kişi gözaltına alındı
04.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 14 asker ve polis gözaltına alındı.
Etiketler : asker,polis,van,
533493 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533493.aspx
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