Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf asker ve polis 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.