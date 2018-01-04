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ABD'deki skandal kararla ilgili açıklama: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı
04.01.2018 - 15:32 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül, "(ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karar) Yargılamaya konu olayın asli faili olduğu iddia edilen şahsın karmaşık ve şaibeli bir şekilde asli tanık haline getirilerek bu şahsın beyanları üzerine jürinin kararını bu yönde vermesi, evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır." dedi.
Etiketler : bakan gül,abd skandal karar,
533499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533499.aspx
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