Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih’te öz oğlu 9 yaşındaki Yiğitcan’ı 5 Kasım 2017’de 8 yerinden bıçaklayarak öldüren baba Nezir T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, baba Nezir T.’nin “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Altsoya karşı kasten yaralama” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde baba Nezir T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Cinayetten iki ay önce de oğlunu evdeki doğalgazı açarak zehirlemek istediği ve cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen baba Nezir T., olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.