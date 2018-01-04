Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul 2,5 saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar'ı kabul etti
04.01.2018 - 17:45 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti.
Etiketler : Başbakan Yıldırım,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar,
533535 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533535.aspx
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