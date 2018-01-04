Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan genelinde devam ettirilen kış operasyonları kapsamında Refahiye ilçesi Söğütlü köyü kırsal kesiminde 2 Ocak 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait 1 adet 8 kişilik sığınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. 3 Ocak 2018 tarihinde ise Refahiye ilçesi Alacaatlı köyü kırsal kesimindeki Kurtlu Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, içerisinde yaşam ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu 6 kişilik bir başka sığınak kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen malzemeler ise imha edildi. 4 Ocak 2018 tarihinde ise Refahiye ilçesi, Alacaatlı Yaylası, İşilor Deresi mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait 4 adet depo içerisinde ele geçirilen muhtelif gıda, giyim, ilk yardım ve yaşam malzemesi imha edildi” denildi.



Açıklamanın devamında “Son 3 gün içerisinde bulunan 2 adet sığınak ve 4 depoda; 1 adet kuzineli soba, muhtelif yaşam ve ilk yardım malzemesi, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 7 adet piknik tüpü, 1 adet üçlü set üstü ocak, 1 adet tüplü sac, 4 adet büyük, 4 adet küçük akü, 7 çift mekap ayakkabı, 20 metre urgan halat, 6 adet el lambası, 15 kilogram tulum peyniri, 20 kilogram un, 5 kilogram toz şeker, 17 kilogram makarna, 5 kilogram pirinç, 1 kilogram kuru fasulye, 35 adet 820 gramlık bezelye konservesi, 28 kilogram çeşitli konserve, 33 paket üçü bir arada kahve, 1,5 kilogram pul biber, 10 paket hamur mayası, çok sayıda ilaç, enjektör ve ilk yardım malzemesi ile çok sayıda tava, tabak, tencere, çatal, kaşık vb. mutfak malzemesi, bol miktarda temizlik malzemesi, 81 adet büyük ve küçük tip kalem pil, çok sayıda giyecek ve iç çamaşırı, battaniye, hasır, kilim, vb. yaşam, temizlik ve ilk yardım malzemesi olmak üzere toplam 127 kalem malzeme ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla Erzincan’da terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadesi kullanıldı.