Kahraman şehit Fethi Sekin'in heykeli adliyenin önüne yerleştirildi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 5 Ocak’ta, bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi'ne saldıran silahlı terör örgütü PKK'lılarla çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtarmak için çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan heykeli, bugün şehit olduğu adliye kapısı önüne konuldu. Yarın, adliye saldırısının birinci yıldönümünde, şehit Fethi Sekin'in heykelinin de açılışı yapılacak. Yarın saat 10.00'da, İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilecek anma törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katılacağı, adliye içerisinde ve dışında bir dizi program yapılacağı belirtildi.

Olayın geçmişi

5 Ocak 2017 günü saat 16.10’da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin’in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG’li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankı da havaya uçtu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ’Şahinler Timi’nde görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile adliye çevresinde görevli olan diğer polisler arasında çatışma bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. Alçak saldırıda adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin şehit oldu.