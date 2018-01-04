Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı” nedeniyle Başbakan Yardımcı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu akşam saatlerinde Bursa'ya geldi. Uludağ'a çıkmak için teleferiği kullanan Çavuşoğlu ile Eroğlu, gecenin karanlığında Bursa ışıklarını izleyip bol bol sohbet etti. Çavuşoğlu ve Eroğlu, yarım saatlik yolculuğun ardından oteller bölgesinde teleferikten inerek kalacakları otele yürüyerek geldi.

