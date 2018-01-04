Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlılardan Akhisar ilçesinde görevli Astsubay Başçavuş M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Konya'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da örgüt üyesi olduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan N.Ç. düzenlenen operasyonla ikametinde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'dan gelen görevlilere teslim edildi.