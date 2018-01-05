Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12'si muvazzaf 16 askerden 11'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Aralık 2017'de gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat Karabulut, kıdemli tabip Albay Gürkan Mert ve emekli yarbaylar Yaşar Kalkan ile Fazlı Zeybek adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, diğerleri ise "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ankara 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan Özdemir, Karabulut, Mert, Kalkan ve Zeybek adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer zanlılar Kastamonu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fevzi Başköy, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığında görevli Albay Ali Küçükçapraz, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Emin Hülakü, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Evrak Şube Müdürü Yarbay Metin Duran, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Yarbay Suphi Dağ, Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Şahin Bodur, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yarbay Şükrü Yorulmaz, emekli yarbay Yaşar Gönen, geçmişte GATA'da görevliyken kuruluşun devriyle Sağlık Bakanlığına geçen Yarbay Zafer Kılbaş ve kıdemli Albay İsmail Safaz ile daha önce açığa alınan Albay Polat Mavuş tutuklandı.

Hakkında adli kontrol hükmü uygulanan zanlılardan 4'ünün etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri öğrenildi.