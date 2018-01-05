Kahraman polisin babası Mehmet Zeki Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’i örnek alan oğlunun bütün Türkiye’nin gönlünde yaşadığını belirtti. Evladının acısının dinmediğini ifade eden baba Sekin “Oğlumun polis okulunu kazandığı günkü yaşadığım sevinci dün gibi hatırlıyorum. Onu gönderebilmek için ineğimi satmıştım. Ülkemizde kahramanlar asla bitmez. Gelinimin ve torunlarımın üzüntüsü devam ediyor. Büyük kızı hukuk fakültesinde eğitim almak istiyor. 2 oğlu da babaları gibi polis olmak isterse en büyük desteği onlara ben vereceğim” diye konuştu.
Fethi Sekin'in babası: Fethi gibiler asla bitmez
05.01.2018 - 05:34 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 05:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Adliyesi önünde geçen yıl 5 Ocak’ta PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin’in şehadetinin ardından 1 yıl geçti.
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