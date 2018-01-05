Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahraman polisin babası Mehmet Zeki Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’i örnek alan oğlunun bütün Türkiye’nin gönlünde yaşadığını belirtti. Evladının acısının dinmediğini ifade eden baba Sekin “Oğlumun polis okulunu kazandığı günkü yaşadığım sevinci dün gibi hatırlıyorum. Onu gönderebilmek için ineğimi satmıştım. Ülkemizde kahramanlar asla bitmez. Gelinimin ve torunlarımın üzüntüsü devam ediyor. Büyük kızı hukuk fakültesinde eğitim almak istiyor. 2 oğlu da babaları gibi polis olmak isterse en büyük desteği onlara ben vereceğim” diye konuştu.