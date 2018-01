Türkiye Gazetesi

Dr. Telman Nusretoğlu

Osmanlı tarih sahnesinden çekileli bir asrı geçti. Gırtlağına kadar yolsuzluklara bulaşmış baskıcı rejimlerin zulmünden; kan, gözyaşı ve sömürüden bir türlü kurtulamayan Orta Doğu halkları Osmanlıyı, Türk hoşgörü ve adaletini mumla arar oldu. Irak, Libya ve Suriye’nin ardından şimdi de İran ve Suudi Arabistan’da iç huzursuzluk belirmektedir. Daha önce Libya, Irak, Suriye gibi ülkelerde bu tür toplumsal hareketlenmeler başladığında halktan yana olduğunu söyleyen, demokrasi bekçiliğine soyunarak o ülkelerin altını üstüne getiren ABD, şimdi de sokaklara çıkan İran halkının yanındayım diyor. Arap baharı sonrası Trump’ın İran’daki gelişmelerle ilgili yukarıda zikrolunan açıklamasına, asrın ironisi de diyebiliriz. Ne yazık ki İslam dünyasını müstemleke rejimlerine, despotizme, karanlığa, cehalete mahkûm eden, bu durumdan kendisine çıkar sağlayan, devleti teslim ettikleri devşirilmiş yapılarla ülkeleri yöneten, milletlerin kafasını kaldırarak etrafta olup bitenleri anlamasına imkân tanımayan, türlü dalaverelerle servetlerini talan eden de yine aynı müstemlekeci odaklardır. Rahmet ve merhamet dini İslam ve mezhep adına savaşmaları için karşı karşıya konuşlandırılan iki despotik, iki karanlık rejim, iki rakip/hasım ülke olan İran ve Suudi Arabistan etrafında bugünler bir biriyle örtüşen, küresel emperyalizmin amaçlarına uygun gelişmeler yaşanmaktadır.

Maalesef yirminci asır boyunca da küresel güçler ve onların bölgedeki uzantısı olan İsrail, İslam dünyasının uzlaşmaz etno-kültürel iki ucunu temsil eden her iki petrol ülkesiyle ilgili aynı amaca hizmet eden politikalar üretmiştir. Şimdi üst üste yapılan saldırılarla Anadolu karargâhı ele geçirilemezken, Türkiye dimdik ayakta emperyalizme meydan okurken bölgesel kaosun devamını sağlamak için daha kanlı bir cephe açılmaya çalışılıyor. Her iki ülkenin de neredeyse varlık sebebi olarak üzerinde inşa edildiği barışmaz mezhepsel zihniyetin dış merkezlerin aktif hamleleriyle kendi çocukları tarafından bertaraf edilmeye veya yeni jeopolitik şartlar ve oyunların kodlarına uygun olarak tehlikeli sonuçlar doğuracak ıslahatlara zorlandığını görüyoruz. Ahmedinejad da, Muhammed bin Selman da farklı karakter ve kimlikler taşısalar da aslında aynı yolun yolcularıdır. Hedef de oyunbozan Türkiye’dir. Katar meselesinde olduğu gibi aslında İran ve Suudi Arabistan operasyonları üzerinden de Türkiye’nin birleştirici, merkezî rolü, tarihî misyonu, İslam ümmetini muhtemel mezhep çatışmasından koruyabilecek yegâne lokomotif olma özelliği hedef alınmaktadır.

Küresel güçlerin böl ve yönet doktrinine uygun olarak, tarihî süreç içerisinde Arap coğrafyasının sosyo-kültürel alt şuurunda kronikleşen, ayrışmayı teşvik eden Mevali yaklaşımı, İngiliz aklıyla bu sefer Suudi merkezli Vahhabilik olarak nüksetmiş, İran’da ise bin yıllık Türk-İslam hâkimiyetinin bile dönüştüremediği kendini üstün gören Sasani geleneği Pehlevilerle birlikte kendi kültürel farklılık kodlarını tekrar diriltmeyi başarmıştır.

İran’ı ve orada yaşanan olayları biraz irdeleyelim. Orta Doğu’da yeni jeopolitik denklemlerin şekillendiği, İsrail’in genişlemesinin önündeki en büyük engel olan Ankara’nın hedefe oturtulduğu, bir dönemde, kuşkusuz nüfusunun yarısı Türklerden ibaret olan komşu İran’da istikrarın korunması elzemdir. Zaten küresel güçlerin İran’ı parçalamak, o devletin kurucu unsuru olan Türklerin gabedilen haklarını iade etmek, demokratik gelişmelere destek vermek gibi bir derdi yoktur. ABD’nin derdi bölgedeki kaosu derinleştirerek daha da içinden çıkılmaz hle getirmek ve bulanık suda balık avlamak. Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında İran ve Suudi Arabistan’ın, birilerinin yol göstermesiyle soydaş ve akraba topluluk olan Balkanlardan Orta Asya’ya Türkiye’nin bütün medeniyet coğrafyalarında ayrıştırıcı dinî inanç ve öğretilerini yayarak Türkiye’nin tarihî misyonunu baltalamaya çalıştığı, İran’ın özellikle Türkiye’yi rakip olarak görüp geniş coğrafyalarda bu yönde yoğun faaliyetler yaptığı, Güney Azerbaycan da dâhil milyonlarca Türk’ün kültürel haklarını gasbettiği gerçeğine rağmen mevcut konjonktürde her iki ülkede de istikrarın sürmesi, Ankara’nın bölgesel politikaları açısından oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki Tahran rejimi, değişen iç ve dış konjonktüre uygun olarak hem İran’ın köklü devlet hafızasını kullanmasını biliyor, hem de Şiiliği, Fars milliyetçiliğini nerede ve nasıl kullanacağını doğru tespit ediyor. İran, İsrail ve iyonizm karşıtlığını kullandığı gibi, sıkışınca ve çıkarları gereği İsrail ve Batı’yla sessiz sedasız pragmatik iş birliğini de zamanında ve ölçüsünde kullanmayı iyi biliyor.

1925’te Rıza Şah bir darbeyle Türk hanedanı olan Kacarları tahttan indirip yerine geçtikten sonra Pan-İranizm ve Farsçılık İran’da girift ve komplike bir safhaya geçmiş, bu manada iç ve dış politik hâkimiyet doktrini ve devlet felsefesi açısından bu darbenin devamı mahiyetinde olan 1979 devrimiyle birlikte de hâkim küresel güçlerin bölgesel denge politikasına uygun olarak mezhep üzerinden bir milli kimlik inşa edilerek güçlü bir şekilde yola devam edilmiştir.

İran çok girift ve komplike bir siyasi sistemle yönetiliyor. Rejim gizemini ve gücünü iyi anlamış, güçler ayrılığının da ötesinde oluşturulmuş güçler parçalanmışlığından alıyor. Dinî lider önemlidir. Ordudan ekonominin önemli bir bölümünü kontrolünde tutan dini ve ticari vakıfların başkanlarına kadar ek çok stratejik kuruma dini lider atama yatar. Ancak dini lider de daha derin ve kolektif bir yapılanma olan Düzenin Yararını Teşhis Heyetindeki dengeleri gözetmek, onların çizdiği istikametler doğrultusunda iç ve dış siyaseti dizayn etmek zorunda. İran devlet geleneğinin olmazsa olmazı olan istişare ve danışmanlık kurumu rejim tarafından geliştirilmiştir. Anayasayı Koruyucular Konseyinin de siyasi süreci yönlendirecek önemli yetkileri bulunuyor. Yani artan sokak gösterileri karşısında devlet aklını temsil eden bütün bu parçalı görüntü veren kurumların eşgüdüm içinde bölünmeden alacağı kararlar önemlidir. Nükleer anlaşmanın taraflarından olan Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın İran yanlısı politika izlemesi, Suriye’deki son gelişmeler, İran’da istikrarın korunması için Türkiye gibi büyük bir komşu ülkenin verdiği destek de İran’ın elini rahatlatıyor.

İsrail ve ABD’nin bugünkü Suudi Arabistan politikası, dönemin İran politikasına çok benzemektedir. ABD, İslam ülkelerini ve onların başındaki isimleri kullanıp atmayı iyi biliyor. İsrail ve ABD, Irak’ı İran’a terk ederek, mezhep savaşı için ortam hazırlayarak, önce Suriye ateşini alevlendirip sonra Esad koalisyonu karşısında Türkiye ve muhalefeti yalnız bırakarak, terör örgütü PYD’ye binlerce tır silah göndererek kargaşaya hizmet etiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ankara, Erdoğan liderliğinde nice operasyon, suikast ve darbe girişimlerini atlatmış, bütün hamleleri bertaraf edip Suriye tuzağını bozmuş, Orta Doğu’daki süreci büyük ölçüde tersine çevirmiştir. İğneden ipliğe her şeyini dışarıdan aldığı için Batı’ya bağımlı olan Suudi Arabistan devletini, İran yayılmacılığıyla tehdit ederek cepheye sürmek ABD’nin bitip tükenmeyen kaos senaryolarında yeni bir perde. Artık bütün Orta Doğu’nun sağlam, devşirilmemiş yapılarının nazarları Ankara’ya dikilmekte, sokakların da nabzı Ankara’yla atmaktadır.

Derin Yahudi devletinin Trump üzerinden aldığı Kudüs kararını, Barzani’nin bertaraf edilen son hamlesini, PKK-PYD’ye gönderilen binlerce tır dolusu silahın namlusunun çevrildiği istikameti, Gezi kalkışmasından 15 Temmuz’a, ABD’de sahnelenen Zarrab tiyatrosuna kadar uzanan bütün operasyonları, aynı jeopolitik dizayn sürecinin halkaları, tek projenin uzantıları olarak göremezsek hızlanan küresel ve bölgesel gelişmelerin dinamiğini, iki asırdır yaşadığımız acıları, tarihin ısrarla idrakimize sunduğu mesajları okuyamayız. Evet, Türkiye, Anadolu coğrafyası bin yıldır Türklüğün, İslam ümmetinin, hak ve adalet arayan insanlığın sığınılacak limanı, karargâhıdır. O karargâh daha da güçlenir, sağlam durursa Orta Doğu’nun bütün ülkelerinde emperyalizme karşı birlik rüzgârları kuvvetli eser, ülkeler bağımsızlaşır. Halka rağmen iktidarlarını sürdüren despotik rejimlerin de sonu böylece gelmiş olur.