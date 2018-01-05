Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Hazinedar’ın şu gerekçelerle görevden alındığı ifade edildi: "Mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması; usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi; kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi; görevi kötüye kullanma…”

Sipahi'nin görevinden uzaklaştırılmasında ise yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmaların dikkate alındığı belirtildi.

Diğer meclis üyesi Kırışgil de “kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği” yönündeki iddialar sebebiyle görevden uzaklaştırıldı.



“CEMAATÇİ DEĞİLİM”

Haber üzerine belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Başkan Hazinedar ise “Ailemde sülalemde cemaate mensup tek bir kişi bulamazlar. Tüm iddialara ilişkin istenilen tüm belgeler eksiksiz bir şekilde müfettişlere verilmiştir. Hak eninde sonunda yerini bulur” dedi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise Hazinedar'ın haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldığını öne sürerek, "İçişleri Bakanlığının bu kararında hukuk, adalet yoktur. Bu bir kumpastır" diye konuştu. Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret edeceğini ve konuyla ilgili açıklama yapacağını da duyurdu.

İstanbul Ataşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz 8 Aralık günü yine İçişleri Bakanlığı’nca “yolsuzluk soruşturmaları” sebebiyle görevden alınmıştı.