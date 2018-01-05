Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ile örgütün medya, avukatlık, finans, akademi, emniyet, mülkiye ve yargı yapılanmasıyla çeşitli “kumpas” dosyalarını içeren soruşturmalar sonucunda açılan dava sayısı 2 bin 268’e yükselirken, bu davalar kapsamında 13 bin 261 sanık yargılanıyor. Söz konusu davalar arasında, darbe girişimine ilişkin 41 dosyada, bin 310’u tutuklu 2 bin 898 kişi hâkim karşısına çıktı. Darbe davalarından 9’unda karar verilirken, diğer 32 davada ise yargılama işlemi sürüyor.Millî İstihbarat Teşkilatına (MİT), kurumun internet sitesi üzerinden 2017’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin 25 bin, PKK’yla ilgili 11 bin ihbarda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, teşkilatın “www.mit.gov.tr” internet adresi, geçen yıl bir milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi. Siteyi ziyaret edenler, MİT’e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu. MİT’e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini FETÖ/PDY, 11 bini PKK’yla ilgili ihbarlardan oluştu, çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin “yardımcı olma” amaçlı mesaj gönderildi. Başvurular, ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışma gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, ihbarlardan 7 bin 812’si işleme tabi tutularak adli makamlarla paylaşıldı ve operasyonlara dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.



“BENİ MİT’E ALIR MISINIZ?

Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT’te çalışmak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini, “kariyer” bölümünden iş başvurusunda bulundu. MİT’e, ayrıca “Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?”, “MİT’in çalışma koşulları nasıl?”, “Beni MİT’e alır mısınız?”, “Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?” gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 “bilgi edinme başvurusu” yapıldı. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında yapılan başvurulardan 2 bin 297’sine cevap verildi.

MİT’e de MPT-76

TSK personelinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı yerli üretim millî piyade tüfeği MPT-76, MİT personeline de koruma ve operasyon silahı olarak verilecek. MİT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine bu yıl 38 bin MPT-76’nın teslimatı yapılacak. Millî piyade tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği ve aynı kalibredeki diğer tüfeklerden de bu yıl sonuna kadar 90 bin adetlik teslimat gerçekleştirilecek.