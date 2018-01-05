Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığının uluslararası seviyede aranan suçluların Türkiye’ye getirilmesi için yürüttüğü mücadele sonucunda 2015’te 91, 2016’da 81 kişi Türkiye’ye iade edildi. Türkiye’ye geçen yıl ise 32 ülkeden 108 suçlunun iade transferinin gerçekleştirildiği kayıtlara geçti. Türkiye’ye 17 suçluyu iade eden Almanya 32 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 13 kişiyle Gürcistan, 11 kişiyle Azerbaycan, 10 kişiyle KKTC ve dörder kişiyle Bulgaristan, Romanya, Suudi Arabistan ve Ukrayna takip etti. Türkiye’ye iade edilen şüpheliler arasından 11’i FETÖ/PDY üyeliği suçlarından aranan kişiler oldu.



21 ŞÜPHELİYİ İADE ETTİK

Türkiye’den de 21 şüpheli ülkelerine iade edildi. Türkiye’nin en çok suçluyu iade ettiği ülkelerin başında ise üçer kişiyle Azerbaycan ve İspanya yer aldı. Bunları ikişer kişiyle Tacikistan, İngiltere, İsveç, birer kişiyle de Bulgaristan, Kazakistan, Fransa, Fas, Makedonya, Paraguay, Avusturya, Almanya ve Sırbistan izledi.