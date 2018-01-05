Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi’yi kapsayan Nişantaşı bölgesi ile Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul’un 3 ana caddesini inceleyen ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri’ raporunun dördüncüsü yayınlandı. Buna göre 2016 yılında caddeler toplamında 52 olan kentsel yenileme çalışmasının yoğunlaşarak 2017 yılında 65’e çıkması ve yaya trafiğinin azalması caddeleri etkileyen faktörlerin başında geldi. Perakendede lokalleşme ile yeme içme sektörüne ilginin artmasına karşın, 2016 yılında boş olan 91 mağazanın sadece 43’ü kiralanabildi ve kiralama hacmi 3 yıldır benzer seviyelerde gerçekleşti. 2015 yılında toplam 112 kiralama işlemi, 2016 yılında 105 ve 2017 yılında ise üç ana cadde toplamında 109 kiralama işlemi oldu.

Rapora göre, Bağdat Caddesi İstiklal Caddesi’ne kıyasla kentsel yenileme çalışmalarının zamanla azalması ile orta vadede, Nişantaşı ise ‘kısmen’ tekrar güçlerine kavuşabilecek görünüyor.

Bu toparlamanın itici güçlerinin ise genel olarak yeme-içme ve caddeye yeni giriş yapması beklenen uluslararası markalar ile olması bekleniyor. Bağdat Caddesi’nde son 1 sene içerisinde 2016’da boş olan 42 mağazanın yüzde 50’si kiralanabildi. Toplamda gerçekleşen 43 kiralama işleminin 26’sını ise yeni girişler oluşturdu.



Yeni AKM, İstiklal Caddesi’ni tekrar canlandırabilir

İstiklal Caddesi, artan boş mağaza sayısı ve inşaat halindeki binaların yanı sıra, 2017 başından beri süren tramvay bakım ve yol çalışmaları sebebiyle, bir önceki yıla kıyasla yaya trafiğinde hem hafta içi hem de hafta sonu ciddi bir düşüş yaşadı. Son bir sene içinde artan yenileme çalışmaları sebebiyle 2017’de hem hafta içi hem de hafta sonunda yaya trafiği yüzde 11 oranında azaldı. Bununla birlikte gelecek dönemde başlayacak yeni Atatürk Kültür Merkezi projesi İstiklal Caddesi’ni tekrar canlandırma potansiyeli taşıyor.