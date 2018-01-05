Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı turistler bilet almak için uzun kuyruğa aldırmıyor. Geçen yıl tarihî müzeyi 1 milyon 436 bin 577 kişi ziyaret etmişti. Yılın daha ilk günlerinde oluşan kuyruk, bu sene bu rakamın ikiye katlanacağının işareti gibi. Havada asılı gibi duran baş döndürücü kubbesi, oyma mermer sütunları ve eşsiz mozaikleriyle mimarlık tarihinin başyapıtlarından biri olan Ayasofya, İstanbul’un fethi sonrası camiye çevrilmişti. Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 1935’te müze yapılan Ayasofya, pazartesi hariç her gün ziyarete açık. Kış tarifesine göre; müzeye ilk giriş 09.00, son giriş 16.00... Giriş ücreti ise, 40 lira...