Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir - Türkiye gazetesi

Türkiye ve Halkbank'a yönelik yürütülen kumpas davasında geçtiğmiz gün jüri, Hakan Atilla'yı 5 ayrı ithamdan suçlu bulmuş, kara para aklama davasından ise suçlu bulmamıştı. Bilgileri, New York'ta mahkemede davayı canlı izleyen gazeteciler ve kaynaklarından edindiği bilgileri Youtube'da canlı yayın yaparak takipçilerine aktaran gazeteci ve televizyoncu Cüneyt Özdemir, jürinin kararını açıklamasının ardından Mehmet Hakan Atilla'nın tebessüm ettiğini ve eşi Burçin Atilla’nın gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.