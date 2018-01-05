Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör  örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlardaki terör ve yıldırma  eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği  belirtildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini  yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi,  devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması  maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat  çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."
 
Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri  Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve  Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 9 Ocak saat 00.01'den 23 Ocak saat  23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada,  vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı  vurgulandı.
 
"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye  Hakkâri Valiliğinin internet adresinden ulaşılabilecek.

 