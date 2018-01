Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi önünde geçen yıl 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can törenlerle anıldı. İzmir'deki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor. Törende konuşan Soylu, "Bedeli ne olursa olsun mücadele sürecek." dedi. Bakan Gül de, "Kahramanlıkla yoğrulan bu yurdu kahramansız bırakmadığı için Allah'a ne kadar şükretsek az. Bu topraklarda Fethi Sekinler, Hasan Tahsinler asla ve asla bitmeyecektir." dedi.

BAKANLAR GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethi Sekin'i anma töreninde gözyaşlarına hâkim olamadı.

Sabah saatlerinde saldırının gerçekleştiği "C Kapısı" önünde başlayan etkinliklerde Fethi Sekin ve Musa Can ile ilgili video gösterimleri yapıldı.

Öğleyin de Bayraklı Manavkuyu Fatih Camisi'nde şehitler için Kur'anı Kerim ve mevlit okutulacak, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce pilav, helva ve lokma ikramı yapıldı.

Törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adliye C Kapısı önündeki Fethi Sekin heykelinin açılışına katıldı.

FETHİ SEKİN'İ DAĞLICA TÜRKÜSÜ İLE ANDILAR

İzmirli gençler, bölücü terör örgütü PKK'nın İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliyeye yaptığı saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Dağlıca Türküsü'nü seslendirdi.

İzmir'de bir yıl önce bölücü terör örgütü PKK üyesi iki terörist, İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldırı yapmıştı. Saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in dikkati ve kahramanlığı büyük bir faciayı önlemişti.

DAĞLICA ASKERLERİ İÇİN SESLENDİRİLMİŞTİ

İHA'nın haberine göre, aradan geçen 1 yıl sonra İzmirli gençler, Fethi Sekin'in şehit oluşunun 1. yıl dönümünde, Dağlıca'da PKK'nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından bestelenen ve Kemal Çiçek'in yazdığı Dağlıca Türküsü'nü Fethi Sekin için seslendirdi.

İZMİR'İN BİRÇOK NOKTASINDA SESLENDİREREK VİDEO HAZIRLADILAR

İzmir gençler, Fethi Sekin adına İzmir'in birçok noktasında Dağlıca Türküsü'nü seslendirerek özel bir video hazırladı.

Sosyal medyada paylaşılan bu video, binlerce sosyal medya kullanıcısına duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan, duyarlı gençler Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan 16 askeri de andı.

DUYGULANDIRAN ŞİİR

İzmirli iki kız çocuğu, İzmir Adliyesinde geçen yıl düzenlenen hain terör saldırısında kahramanca hareket ederek faciayi önleyen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin için polis kıyafetleri ile şiir okudu. Kızların şiiri, izleyenleri duygulandırdı.

İzmir'de yaşayan Ceylin Doğan ve Ceren Atiş isimli iki kız çocuğu, geçen yıl İzmir Adliyesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonrası şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'den etkilenerek ölüm yıldönümünde duygulandıran bir video hazırladı. Polis kıyafetleri giyerek Sekin için dikilen anıtın önünde önce kahraman şehide selam duran kızlar, sonra şiirlerini okumaya başladı.

İşte o şiir

"Şerefimle şehit oldum İzmir'de

Gururla yakılsın şimdi adım, gururla yakılsın türküm.

'Söz konu vatansa, ölüm namustur' dedim.

'Şahadet şerbetini şerefimle içerim' dedim.

Bir an bile düşünmeden çektim silahımı,

Son kurşunuma kadar vuruştum,

Püskürttüm hainleri, vatan için öldürdüm.

Göğsümü siper ettim, namerde geçit vermedim

Ama şahadet şerbetini yudumlamak varmış kaderde.

Ruhum yükselirken en şerefli mertebeye, 'vatan sağ olsun' nidaları yankılansın her yerde.

Ben Fethi Sekin

Şimdi bir kez daha duysun hainler,

Bölmek mi bizi? Ne haddinize!

Hepiniz gelseniz, birbirine kenetli yürekler göreceksiniz.

Biz bu vatan için ölmeye yeminli erleriz.

Şehrimiz farklı, adımız farklı, tenimiz farlı olsa da ne fark eder,

Al bayrağa sevdalı milyonlarca kardeşiz.

Niğdeli Ömer, Rizeli Dursun, Bilecikli Ahmet'iz,

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni anaların duasında kınalı Mehmet'iz.

Şehit olmak şereftir her birimize,

Gerekirse bir ölür ama bin diriliriz."