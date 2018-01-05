E-5 otoyolu Avcılar mevkiinde yol kenarında yoğun duman yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Son Dakika! İstanbul Avcılar'da yangın
05.01.2018 - 16:26 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul E-5 otoyolu Edirne mevkii yol kenarında yoğun duman yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Etiketler : avcılar yangın,sondakika yangın haberi,
533773 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533773.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER