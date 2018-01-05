Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda konuştu..

Terörle mücadelede herkese düşen sorumluluk olduğunu belirten Süleyman Soylu şunları söyledi: "Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik kurallarıyla sorunları değerlendiriyoruz. Böylelikle sonuca ulaşıyoruz. 15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu millet bastırdı. Örgütün kamuda oluşturduğu, bizlerin görev sahasında yaşattığı tahribatı inkar etmiyoruz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı. Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi."

"BENİM POLİSİM NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLADI"

Bir süre önce söylediği, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler; o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" sözlerinden dolayı eleştirilen Bakan Soylu, bu konuda da açıklama yaptı.

Soylu, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi.

Uyuşturucunun getirdiği diğer konunun fuhuş ve cinsel taciz olduğunu söyleyen Soylu, "Bu çocukların hepsi buna düşmesin. Biz müslümanız. Biz kendi göreneklerimize, milliyetimize, değerlerimize bağlı bir milletiz. Biz nasıl bir uyuşturucu ile beraber bunu ortadan kaldıran bir anlayışa teslim olabiliriz. Kimyasal uyuşturucudaki artışı Türkiye'de söylemek istemiyorum. Bu kadar yakalamamıza, tedbir almamıza rağmen, rakamların hepsini biliyor ve adım adım izliyorum. Bazen diyorum ki, 'Bildiklerimi bilseniz gece sabaha kadar uyumazsınız.' Sadece terörle alakalı değil, Türkiye böyle bir konuda tehdit altındadır. Bu tehdit bilerek etrafımızdaki anlayışlardan karşılanmaktadır. Bu kadar açık ve nettir. Onun için toplumsal bir refleks halinde toplumsal bir mesele olarak görüp ve toplumsal bir kampanyayla elimizin tersiyle itecek kudrete ve kabiliyete sahip olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, "Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır. Bizim arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine aynı muameleyi yapmakla görevlidir" dedi.