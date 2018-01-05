Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından resmî törenle karşılandı. Erdoğan, Elysee Sarayı'na gelişinde kendisini karşılayan Macron ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Karşılama töreninin ardından heyetler arası resmî öğle yemeğine geçen Erdoğan ve Macron, daha sonra baş başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.

AB'YE 'BİZİ ARTIK ALIN DİYECEK' HALİMİZ YOK

Türkiye'nin AB, süreciyle ilgili net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde Türkiye-Fransa ilişkilerini ve bölgesel sorunları değerlendirdik. Türkiye, AB kapısında 54 yıldır bekletilen bir ülke. Türkiye gibi bir ülke AB ülkeleri arasında yok. AB bize gerekçe de sunamıyor. AB süreci halkımızı yoruyor. Sürekli olarak, 'ne olur bizi artık alıverin' diyecek halimiz yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum." şeklinde konuştu.

PYD, PKK'NIN YAN KOLUDUR

DEAŞ'la olan mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca sınırda da terörle mücadelemiz sürüyor. Maalesef bazı dostlarımız PYD'yi yanına alarak DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. DEAŞ gibi, PYD, PKK'nın yan kollarıdır, bunlara karşıda birlikte mücadele etmeliyiz.

AB MÜLTECİLER İÇİN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI

En önemlisi üzerinde durmamız gereken konu, terörle mücadele konusudur. 34-40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Fransa'nın da çok ciddi bedeller yaşadığını da biliyoruz. AB'nin verdiği bir söz vardı, Suriyeli mülteciler hakkında, ama verilen sözde durulmamıştır. Dünya Mülteciler Komisyonu'na bakıyorsunuz ordan da ciddi bir rakam gelmiyor.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları şöyle: Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

PKK BİZİM İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içerisindeyim. Birlikte çözmemiz gereken pek çok konu var. Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUNLAR VAR

Türkiye'nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.