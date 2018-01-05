Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da Macron'la düzenlediği ortak basın toplantısında bir Fransız gazetecinin "Türkiye Suriye'ye silah gönderiyor. Suriye barışı konusunda Türkiye güvenilir mi?" sorusu üzerine "Sorunuzu anlamadım Suriye'ye kim silah gönderdi? FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonları yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı ve onlar şimdi hapiste. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri hakları vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun? FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin." cevabını verdi.