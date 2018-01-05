Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı araziye indi.

"İNLERİ"NE BOMBA YAĞDI



‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32’ adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.

OPERASYONLAR KIŞ BOYU SÜRECEK



Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağı başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.