Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele eden, bugün 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul ile organ yetmezliği nedeniyle Ulus’taki evinde hayatını kaybeden Mimar ve Gazeteci Aydın Boysan’ın oğlu Burak Boysan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.