Başbakan Yıldırım, uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele eden, bugün 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul ile organ yetmezliği nedeniyle Ulus’taki evinde hayatını kaybeden Mimar ve Gazeteci Aydın Boysan’ın oğlu Burak Boysan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Başbakan'dan taziye telefonları
05.01.2018 - 22:20 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Münir Özkul’un kızını ve Mimar ve Gazeteci Aydın Boysan’ın oğlunu arayarak taziyelerini iletti.
Etiketler : başbakan,Münir Özkul,kızı Güner Özkul,aydın boysal,
533845 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533845.aspx
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