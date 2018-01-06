Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ByLock iddiasıyla suçlanan fakat “Mor Beyin” mağduru olduğunun anlaşılmasıyla hakkında beraat kararı verilen İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir görevine döndü. Aydemir’in göreve dönüşünün ardından ajansta bir tören düzenlendi. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas “20 yılını İHA’ya vermiş ve Türkiye’nin sayılı muhabirlerinden olan çok tecrübeli arkadaşımızın şirketimize önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi. İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş de “En başından beri yanlış giden bir şeylerin olduğunu söylüyorduk. Şimdi bu tescillenmiş oldu. Bizim abdestimizden ve arkadaşımızdan şüphemiz yoktu” diye konuştu. Aydemir de “Yöneticilerim bana inandıklarını her zaman söylediler. Kaldığımız yerden işimize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.